Lattuca corteggia Cesena Siamo Noi

Mentre il centrodestra a Cesena è al lavoro per costruire la coalizione e trovare il candidato (sta prendendo piede la possibilità che sia donna e girano voci anche su figure cittadine bene in vista) la coalizione di centrosinistra per le comunali del 2024 ce l’ha, Enzo Lattuca, con già quattro gambe, quelle degli alleati attuali e futuri: il socio di maggioranza Pd (che ha assorbito Articolo 1), il Pri, i civici di Cesena 2024 e i Popolari per Cesena i quali hanno vinto le perplessità subentrate quando sembrava farsi strada il terzo polo a cui i litigi tra Calenda e Renzi hanno tarpato le ali.

Denis Parise, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, movimento civico candidatosi nel 2014 e nel 2019 con una propria lista, ha aperto alla possibilità di entrare in una alleanza, e così ha fatto il coordinatore provinciale del M5S Mauro Frisoni (a Cesena nelle tre comunali scorse i pentastellati si presentarono solitari). Lattuca ha anche l’appoggio di Fondamenta, il movimento civico guidato da Luca Capacci. Si tratta di capire se il fronte potrà essere allargato tra i piccoli gruppi della sinistra alternativa, più sensibili alla linea politica di Elly Schlein e ad altri civici. In Cambiamo è da valutare che cosa decideranno di fare il consigliere Luigi Di Placido e il suo seguito. "L’ho detto e lo ripeto – afferma il sindaco Enzo Lattuca –: noi siamo aperti a tutto ciò che non è destra e centrodestra".