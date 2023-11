Lavori stradali, nel Comune interventi per 900mila euro

A Cesenatico si sono conclusi i lavori di asfaltatura a Sala, che hanno visto le maestranze, su indicazione dei tecnici del Comune e della società municipalizzata Cesenatico Servizi controllata al cento per cento dalla stessa Amministrazione comunale, intervenire con l’asfaltatura di via Campone nel tratto compreso fra l’intersezione con via Stradone Sala e l’intersezione con via Vetreto. I lavori interessano anche i marciapiedi dell’importante frazione nelle campagne cesenaticensi.

Si sono conclusi anche i lavori in viale Roma, dove è stato eseguito un intervento straordinario sul lato dove ci sono i parcheggi e si era ripresentato il problema delle radici dei pini che provocano crepe e avvallamenti. Con dei macchinari è stato rimosso il vecchio asfalto, per poi estirpare parte delle radici, livellare ed eseguire un nuovo manto d’asfalto.

Si stanno così portando a termine gli ultimi lavori in agenda del Piano asfalti 2023, che prevede la sistemazione di oltre 20mila metri quadrati di piani stradali diffusi in tutta la città e nelle frazioni e di circa 1.300 metri quadrati di manutenzione dei marciapiedi e sistemazioni del porfido sul lungomare nella zona di viale Carducci e di viale Roma. Si interviene anche sugli arredi urbani.

Il consorzio Concos di Santarcangelo si è aggiudicato l’appalto con un ribasso d’asta del 4,95 per cento, quindi il totale dell’investimento da parte del Comune di Cesenatico sarà di 900mila euro, in linea con quelle stanziate negli anni precedenti per le manutenzioni stradali.

