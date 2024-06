Lavori sulle strade rurali. Piano triennale al via

Parte un programma di lavori sulle strade vicinali ad uso pubblico. Si tratta del 28% della rete di 885 km del territorio comunale, dunque una parte importante dei collegamenti stradali in particolare nelle zone rurali. Lo strumento per la realizzazione di questi interventi è lo schema di accordo per l’attuazione del programma operativo 2024-2026 relativo ai fondi propri consorziali tra il Comune di Cesena e il Consorzio di Bonifica della Romagna, per la programmazione e il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico. Sulla base di quanto previsto dallo Schema di Accordo, e così come avvenuto in riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, per il prossimo triennio il Consorzio di Bonifica si impegna ad eseguire lavori per un importo complessivo annuo pari a 62.412,21 euro.

L’amministrazione comunale evidenzia in una nota che le strade vicinali assumono notevole rilevanza nella rete viaria minore del territorio: queste infatti garantiscono l’accessibilità capillare a tutto il territorio comunale e costituiscono un supporto essenziale all’attività produttiva degli operatori agricoli e, più in generale, alla popolazione residente. Per questa ragione, il Comune, con lo scopo di assicurare l’accessibilità ai pubblici servizi da parte dei residenti (trasporto scolastico, pronto soccorso, mercati), di garantire un adeguato sviluppo delle attività agricole, di conservare nel territorio la presenza di nuclei familiari attivi che ne garantiscano il presidio e la salvaguardia, in conformità agli obiettivi di programmazione locale, si attiva per promuovere opere strutturali volte al mantenimento e alla messa in sicurezza della viabilità.

Rispetto alla manutenzione straordinaria, l’amministrazione comunale, con lo scopo di sostenere ulteriori interventi di manutenzione delle sedi stradali, annualmente investe risorse sulle strade vicinali/vicinali consorziate che vanno a sommarsi ai contributi messi a disposizione ai Consorzi Stradali Riuniti attraverso il Consorzio di Bonifica. Da anni infatti l’Amministrazione ha individuato in questo organismo, che gestisce la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico consorziate, lo strumento più idoneo per una totale gestione del sistema di viabilità vicinale. Nel corso del triennio 2021-2023 sono stati eseguiti interventi di manutenzione sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico, finanziati per il 90% dal Consorzio di Bonifica della Romagna e con contributo del 10% da parte del Comune di Cesena.