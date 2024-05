Lavori ultimati in anticipo, riapre la Sp137

Questa volta i lavori sulla carreggiata sono stati ultimati in anticipo, così il transito viene riaperto prima del previsto. Il cronoprogramma della chiusura della provinciale era programmato da lunedì 13 maggio per 15 giorni, quindi sino al 27, invece la strada viene riaperta oggi 22 maggio. E’ successo per l’intervento sulla provinciale SP137, dove al chilometro 9,500 è in corso la messa in sicurezza del ponte sul fosso della Spina. Lo comunica la Provincia di Forlì-Cesena: "I lavori di messa in sicurezza del ponte in località Ca’ di Gallo, tra Verghereto-capoluogo e il valico di Montecoronaro, sono volti a conclusione".