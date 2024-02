"Lavoriamo tutti insieme per un paese più pulito"

"Savignano: una comunità modello nella raccolta differenziata. Prossimo obiettivo: maggiore pulizia urbana". È lo slogan di Matteo Guidi, 39 anni, consigliere comunale uscente e candidato nella lista civica Savignano Insieme in appoggio a Nicola Dellapasqua, centrosinistra. "Il tema della raccolta differenziata ci sta particolarmente a cuore – spiega –. Il 2022 è stato un anno di successi per la nostra comunità, e nel 2023 ci aspettiamo addirittura un tasso dell’80%. Risultato che avrà grazie al quale non solo eviteremo aumenti delle tariffe, ma potremmo persino assistere a una loro riduzione. Questo grazie alla tariffazione puntuale: chi più differenzia, meno paga".

"La nostra comunità – prosegue – ha dimostrato una capacità straordinaria di adattamento. I savignanesi sono cittadini attenti e i dati lo dimostrano, ma serve però rendere Savignano ancora più pulita. Noi proponiamo di aumentare il numero di cestini presenti sul territorio comunale, soprattutto in prossimità di parchi e luoghi di aggregazione e, di conseguenza, incrementare la frequenza del loro svuotamento. Per una città più pulita, vogliamo potenziare il servizio di pulizia stradale, aumentando il numero di operatori che seguono la spazzatrice. Questi sono sicuramente interventi importanti per eliminare i pochi maleducati che non si comportano correttamente con sversamenti di rifiuti".

"Ho scelto di candidarmi nuovamente al consiglio comunale per due motivi – conclude –. Il primo, dare continuità ai progetti in corso, come la battaglia sulla raccolta differenziata. Il secondo, vedo nei giovani e nelle nuove persone che si sono avvicinate in questi mesi alla vita politica cittadina entusiasmo, visione e progettualità nuove. Voglio aiutare questa nuova generazione di cittadini consapevoli. Mi sento di guardare con fiducia al futuro di Savignano. Grazie all’impegno di ogni cittadino, la nostra comunità si sta posizionando come un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile dei rifiuti. Continuiamo su questa strada, lavorando insieme per una Savignano più pulita e vivibile per le generazioni future".

Ermanno Pasolini