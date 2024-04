’Lavoro in Ballo’ a Savignano sulle note di Romagna Mia

Grande attesa a Savignano sul Rubicone per la festa dei 70 anni di Romagna Mia in programma domani pomeriggio 1 maggio. Protagonisti saranno Moreno il Biondo & l’orchestra Grande Evento, Orchestrina di Molto Agevole, Santa Balera, gli Alluvionati del Liscio, Roberta Cappelletti, Le Sirene Danzanti, Gruppo Folk Italiano alla Casadei di Ravenna, Denis Campitelli, La scuola di musica "Secondo Casadei", i Pittori della Pescheria Vecchia, Artisti di Strada. Piazza Borghesi diventerà la piazza del Lavoro in Ballo, con la festa-concerto per i 70 anni di Romagna mia dalle 18 alle 21 nella città che ospita la Casa Museo, Casa della Memoria di Secondo Casadei. L’organizzazione è curata dalle Edizioni Musicali Casadei Sonora con il supporto di Moreno Il Biondo e Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza e finanziata dal Comune di Savignano. Ad arricchire il programma del Lavoro in Ballo, una serie di altri appuntamenti come la scuola comunale di musica "Secondo Casadei". I commercianti del Cocs organizzeranno l’aperitivo "1954, ai tempi di Secondo", dalle 18,30 in piazza Amati. Sempre per unire buon cibo alla buona musica, piazza Borghesi accoglierà punti ristoro a cura di Avis Comunale, Bar Mojito, Bar Galleria e Rosticceria del Corso. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone.

