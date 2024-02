Lavoro, serve più qualificazione del personale

Caro Carlino, ho letto con interesse la lettera nella rubrica ‘Agenda’ di domenica scorsa sulla carenza di qualificazione del personale nel settore turistico e della ristorazione. un tema fondamentale per l’apprendimento al lavoro.

Corsi che vi sono ma che non vengono presi in considerazione dai cittadini cesenati, italiani ed extracomunitari. Sono d’accordo anche che le persone sono poco propense a fare i corsi, ma se non le fai è inutile che il soggetto possa essere assunto in un ristorante o in bar. Non so il concetto, effettivamente non riesco a capire. Forse le persone italiane o extracomunitarie pensano di lavorare nella ristorazione senza avere una conoscenza e una scuola di preparazione. Posso capire un extracomunitario proveniente dal Pakistan, che entrando nel nostro Stato italiano trova leggi diverse. Poi c’è da dire: "Il nostro Stato fa abbastanza per queste regole?". Concludendo questo mio intervento, penso che da parte della gente, del popolo non ci sia una coesione, nel senso che si pensa: "Trovo un lavoro perché ho bisogno di guadagnare, senza pensare all’esperienza del o di quel settore".

Alessandro Poletti