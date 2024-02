L’avvocato Diletta Zavatta al timone di Fratelli d’Italia

L’avvocato Diletta Zavatta è il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a San Mauro Pascoli. Zavatta è anche impegnata in prima persona nella campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, visto che è candidata nella lista San Mauro Futura, che sostiene il candidato sindaco Simone Pascuzzi, suo predecessore nel ruolo di coordinatore comunale di FdI. Dice Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia: "Siamo certi che Diletta Zavatta è la persona giusta per continuare il percorso di radicamento sul territorio di FdI: stimata professionista, una grande passione per la politica e una grande determinazione a mettersi a disposizione di San Mauro Pascoli, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Il lavoro del nostro partito sul territorio è iniziato da tempo e ora è proiettato alla prossima sfida elettorale: vogliamo dare ai sammauresi una valida alternativa dopo la sin troppo lunga amministrazione Garbuglia".

Felice Diletta Zavatta: "Sono onorata di poter ricoprire questo incarico e ringrazio l’onorevole Alice Buonguerrieri, che mi ha dato l’opportunità di poter trasmettere all’interno della mia Comunità i grandi valori e principi che contraddistinguono Fratelli d’Italia e che da sempre mi hanno portato a sostenere il partito. Sono proprio i principi di libertà, democrazia e giustizia a cui mi ispiro da sempre e a difesa dei quali mi batto ogni giorno. Ringrazio Simone Pascuzzi, candidato sindaco per San Mauro Futura per l’ottimo lavoro svolto sia per le istituzioni che per il partito stesso, e mi auguro che a San Mauro Pascoli possa avvenire il grande cambiamento che tanto merita".

e.p.