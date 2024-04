L’azienda che integra i robot, premiato l’artigiano fondatore

Una targa per premiare il valore artigiano dell’imprenditore Fernando Bucci, 74 anni, che nel 1984 fondò F.B. Sistem con Roberto Fiumana, con sede prima a Tipano di Cesena e poi nella zona artigianale di Torre del Moro, da cui poi è scaturita l’impresa Idea srl Systems e Automations con sede a Forlimpopoli, di cui insieme a Bucci è socia contitolare la moglie Serena Masotti.

Il riconoscimento per i quaranta anni di attività è stato consegnato nella sede di Confartigianato Cesena, a cui l’imprenditore è associato fin dall’inizio dell’attività. "L’impresa è specializzata – spiega il titolare – nella costruzione di macchine per il confezionamento, nell’automazione di fine linea e nell’integrazione di robot. Progettiamo, costruiamo, installiamo macchine di serie e linee di confezionamento automatiche e forniamo inoltre consulenza tecnica per la realizzazione di impianti automatici di vario genere, packaging in particolare. Nelle fasi di maggior sviluppo l’azienda ha avuto circa una ventina di dipendenti con clienti in tutta Europa, negli ultimi anni per ragioni anche anagrafiche e per il fatto che non si è attuato il ricambio generazionale in quanto i figli hanno scelto altre strade, mi dedico principalmente all’attività di consulenza e collaborazione con altre aziende, con le quali realizziamo impianti e macchinari per il settore industriale, in un mercato che vede ormai l’utilizzo dei robot su larga scala in tutti i settori. Il nostro settore è sempre proiettato al futuro e si confronta oggi anche con l’intelligenza artificiale".

"Nel nostro Paese - conclude Bucic – l’attività di impresa deve divincolarsi tra mille ostacoli di carattere, fiscale, burocratico, ma in tutti questi anni non è mai venuta meno la passione nel fare questo mestiere, la molla della nostra longevità".