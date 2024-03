Le Academy per attrarre i giovani: "Soluzione per trovare personale"

Le Academy per rispondere in maniera concreta alla carenza di personale delle imprese romagnole: se ne è parlato ieri nel convegno organizzato a Cesena da Legacoop e Federcoop Romagna dal titolo “Le Academy aziendali nelle cooperative”. È stata quindi raccontata l’esperienza delle Academy che “si sono rivelate uno degli strumenti più utili per inserire nuove persone in azienda, in particolare giovani”, spiega una nota di Legacoop e Federcoop Romagna. Nel movimento cooperativo romagnolo questa attività, che si è sviluppata con l’accordo tra Federcoop Romagna e Randstad, ora è diffusa in più di venti cooperative del territorio, aziende grandi e strutturate che utilizzano i percorsi delle Academy per inserire i giovani in cooperativa, ma anche per formare soci e consiglieri di amministrazione. Del resto, il fabbisogno di manodopera delle cooperative associate a Legacoop Romagna è in costante crescita: solo nell’ultimo semestre ha riguardato 3.300 persone. "Questi percorsi misti di formazione e lavoro – proseguono le cooperative – hanno dimostrato di essere efficaci e di avere un ruolo importante anche per incrementare la sicurezza sul lavoro". Inoltre, le Academy hanno la possibilità di accedere opportunità di finanziamento e partecipazione a bandi a livello regionale, nazionale ed europeo.

All’iniziativa di Cesena hanno preso parte più di 50 referenti delle risorse umane di tutta la Romagna. La mattinata è stata stata aperta dal saluto di Mirco Zanotti, presidente di Apofruit Italia, a cui sono seguiti gli interventi di Ornella Rutigliano, responsabile Risorse Umane Federcoop Romagna, di Giulia Acquisti di Randstad, e Sara Francesconi, responsabile territoriale di Demetra Formazione per Ravenna, Forlì e Rimini. "Stiamo cercando di dare una soluzione concreta a un tema complesso – spiega il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi– I lavoratori non si trovano, le politiche migratorie e demografiche del governo non aiutano- sottolinea- Il problema è ancora più grave in Romagna, dove la popolazione invecchia velocemente. Gli ultra 65enni sono un quarto della popolazione e il dato è aumentato di cinque punti percentuali in 10 anni. Dobbiamo aumentare la nostra attrattività, sia come sistema economico, sia come sistema cooperativo, e le academy sono un pezzo fondamentale di questa risposta su cui continueremo a impegnarci".