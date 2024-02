Le bellezze della Valle del Savio in mostra a Monaco e Bergamo

Grande Départ del Tour de France 2024, vacanze in camper e cicloturismo. Le bellezze della vallata del Savio e i grandi eventi della prossima stagione, sono stati tra i protagonisti di due eventi turistici proposti a una platea internazionale. Si tratta delle fiere concluse pochi giorni fa di Monaco e di Bergamo. Nello stand regionale in Germania erano ventiquattro gli operatori turistici che hanno potuto promuovere e commercializzare le novità 2024 dell’offerta della Regione sui diversi temi: Balneare, Tour de France e Cicloturismo, Turismo Attivo ed en plein air, Turismo slow con il circuito dei Cammini Regionali, Città d’Arte, Borghi e Castelli, Food e Verde. Fra questi, spiccava lo stand dei Percorsi del Savio, la DMC che si occupa della promozione della Valle del Savio. Nello stesso fine settimana, i Percorsi del Savio erano presenti anche a Bergamo, all’Agritravel e Slow Travel Expo, manifestazione internazionale che promuove a livello locale, nazionale e internazionale il turismo slow outdoor e active. Operatrici e operatori allo stand di Coop Atlantide, capofila della DMC, hanno potuto illustrare ai numerosi utenti tutte le opportunità per promuovere le bellezze che valorizzano destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo per turisti e operatori del settore, alla ricerca di percorsi autentici ed emozionali abbondantemente presenti nel nostro territorio.