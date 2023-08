Le bellezze sfilano sul lungomare Sfida tra 25 ragazze per le finali

Il concorso "Miss Grand International Italy" fa tappa a Cesenatico. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 20.30, al ristorante "La Caveja" sul lungomare. Sul tappeto rosso allestito per l’occasione sfileranno 25 ragazze che arriveranno da tutta l’Emilia Romagna, pronte ad aggiudicarsi il pass per le finali regionali. La serata è organizzata da Carmelo Tornatore, noto organizzatore di eventi, il quale, anche nelle vesti di presentatore, sarà affiancato da Melissa Bortot, in arte Violet Queen. Il presidente di giuria Andrea Medri avrá il compito, insieme agli altri membri, di votare le ragazze più belle e più talentuose. Per avere informazioni contattare il numero 340.2968588.