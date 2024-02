Le capoliste hanno messo il turbo. Distacco siderale dalle avversarie

Un’anomalia di spessore rispetto al recente passato si sta registrando nei tre gironi della serie C, dove le capoliste guidano già a inizio febbraio con distacchi consistenti sulle seconde. Non tutte hanno il passo sicuro di Cesena e Juve Stabia, il Mantova infatti domenica ha perso in casa dell’Albinoleffe (2-1) ma il Padova ha impattato a Verona così il distacco è di +6. Il Cesena poi è diventata la formazione che ha realizzato più punti in tutti i tre gironi (59 contro i 57 del Mantova e i 51 della Juve Stabia), vanta il miglior attacco (52 reti) e come difesa (13 gol subiti, nessuno nel 2024) solo la Juve Stabia ha fatto meglio (11). Il Cavalluccio ha 9 punti di vantaggio sulla Torres e un’altra forza dei romagnoli è quella di avere messo una distanza siderale rispetto alle altre formazioni che seguono: +16 rispetto al Perugia, +17 sulla Carrarese, +18 sul Pescara.

Nel girone A la sorpresa Mantova, sempre molto sicura in testa, è invece inciampata in casa dell’Albinoleffe ma con 57 punti e a +6 da un Padova che non ne ha approfittato completamente, ben lontana la Triestina terza a -11 e che ha addirittura appena salutato il tecnico Tesser insieme a Braglia del Gubbio colui che ha vinto più di tutti la C: 4 volte. Nel girone C continua a passo veloce la Juve Stabia, 51 punti, regge l’Avellino a -7, terzo il Benevento una lunghezza sotto. Mai come in questa edizione della C quindi le capoliste già a febbraio stanno tracciando in maniera netta il cammino accelerando nell’ambiziosissimo percorso.