Le donazioni di Pd e Credit Agricole

Crédit Agricole Italia scende in campo con alcune iniziative di co-finanziamento a progetti nati a livello locale per far fronte alla grave alluvione del maggio scorso. Tra gli interventi più significativi lo stanziamento di 30 mila euro a favore del Comune di Cesena finalizzato ad implementare la raccolta di fondi lanciata all’indomani dell’esondazione del Savio e dei corsi d’acqua minori, approvata dal Comitato Territoriale Romagna Marche, costituito negli scorsi mesi. I fondi raccolti attraverso questa campagna, che sta riscuotendo un’ampia partecipazione da parte di privati, aziende e associazioni varie, consentono, e permetteranno, al Comune di fornire un aiuto concreto e tempestivo a tutti i nuclei familiari sfollati, che hanno perso la casa, e si trovano ad affrontare spese impreviste per riparare i danni subiti.

Anche il Partito Democratico cesenate, attraverso un coperto simbolico di 50 centesimi durante le 11 serate della festa dell’Unità, e grazie al contributo raccolto dalla cena solidale organizzata dalle Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna, ha donato 3.500 euro sul conto corrente comunale creato per la gestione dell’emergenza alluvione.