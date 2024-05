Le promesse del volley a Cesena. Al via le finali nazionali Under 14

Le migliori promesse della pallavolo italiana arrivano a Cesena. Oggi alle 9 inizieranno le finali nazionali Under-14 di volley femminile, che vedranno dunque assegnare il titolo tricolore di categoria sulle sponde del fiume Savio, nella città che era stata designata a ospitare l’evento già nel 2023 e che poi si era vista costretta a defilarsi in seguito alle drammatiche conseguenze dell’alluvione. Si partirà con la fase preliminare, che vedrà protagoniste 16 squadre divise in quattro gironi. Passerà il turno soltanto la vincitrice di ogni raggruppamento, in modo da formare un quartetto che avanzerà verso il tabellone finale nel quale troverà ad aspettare altre 12 compagini che in virtù del miglior ranking ottenuto nel corso dell’anno, sono riuscite a evitare la prima fase. A questo punto, col numero delle pretendenti al titolo di nuovo a quota 16, si formeranno altri quattro gironi dai quali usciranno gli accoppiamenti per assegnare le posizioni dal quindicesimo e sedicesimo posto fino a quello che metterà in palio il titolo. Col Carisport ancora inagibile, le gare si svolgeranno in quattro strutture del territorio: il Minipalazzetto di via Fausto Coppi 55 in zona Ippodromo, l’attiguo Palaippo di via San Colombano, la palestra dell’istituto Comandini in piazzale Carlo degli Angeli e quella della scuola media di Calisese in via Cavecchia. La finale verrà disputata domenica 2 giugno alle 10 al Minipalazzetto.