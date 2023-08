Le regole dello shangai a teatro L’ultimo libro di Erri De Luca

Lo scrittore Erri De Luca sbarca a Cesenatico, dove stasera alle 21, al Teatro Comunale presenterà il suo ultimo libro "Le regole dello shangai", centrato sulla metafora della vita, del qui e ora, in una società che ci vede costantemente proiettati verso il futuro. Il libro è un inno all’empatia ed è proprio dall’incontro dei due protagonisti, un ricco orologiaio e una gitana in fuga, che si sviluppa l’intreccio narrativo denso di umanità, ascolto e fiducia. In una tenda si libera l’essenza dell’uomo che non volge le spalle, non è diffidente e sa protendere la mano, intuendo che capire l’altro è l’unica soluzione per aprirsi alla vita. "Le regole dello shangai" è uno scambio di saperi e di visioni, un’intesa che trasformerà per sempre l’esistenza dei due protagonisti. L’idea di organizzare l’incontro a Cesenatico con Erri De Luca, è nata all’interno delle attività del Gruppo di lettura "Legger-mente". L’incontro è promosso da Formula Servizi, società che è tra gli soggetti coinvolti dalla Biblioteca Comunale nel percorso di costituzione del Patto per la Lettura che proseguirà nel mese di settembre con altre iniziative legate ai libri. L’evento è patrocinato dal Comune di Cesenatico. L’ingresso a teatro è libero fino ad esaurimento dei posti.

Giacomo Mascellani