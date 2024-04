Le regole in spiaggia: più spazio per i cani e divieto di fumo È entrata in vigore l'ordinanza balneare 2024 che regola l'uso delle spiagge: spazio extra per i cani, divieto notturno di accesso, obbligo di illuminazione per i bagnini, dimensioni minime per gli ombrelloni e divieto di fumo. Salvataggi attivi da maggio a settembre.