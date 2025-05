Le seconde linee del Rubicone cadono a testa alta nell’ultima gara di regular season. Ora i playoff

La Sab Group Rubicone in Volley ha chiuso la regular season di serie B maschilie con una sconfitta per 0-3 contro la Sir Its Umbria Academy. Il tecnico Mascetti, cercando di preservare le energie fisiche e mentali in vista degli imminenti playoff, ha messo in campo una formazione largamente rimaneggiata. Nonostante le assenze, i gialloblù hanno comunque tenuto testa a lungo alla forte compagine umbra, mostrando buone trame di gioco e confermando l’affidabilità delle cosiddette ’seconde linee’, protagoniste di una prestazione convincente soprattutto nei primi due set.

Marazzi, Graziani, Rocchi, Sacchetti, Massaro e Zammarchi hanno risposto presente alla chiamata del coach, dimostrando – se ce ne fosse stato bisogno – di poter garantire un livello di gioco elevato. Da sottolineare la prestazione di Marazzi, che nei primi due parziali ha chiuso con un impressionante 100% in attacco, mentre Graziani si è distinto sia a muro che in fase offensiva. Rocchi ha brillato per la potenza delle sue conclusioni, mentre Zammarchi, nonostante l’emozione del debutto, ha mostrato ottime qualità fisiche a muro e in attacco.

Ottima anche la prova di Sacchetti e Massaro: il primo, adattato al ruolo di libero, ha interpretato il compito con solidità, mettendo in pratica gli insegnamenti di coach Mascetti e offrendo un grande contributo in difesa; il secondo ha gestito la regia con lucidità e personalità, confermandosi un palleggiatore di grande affidabilità. A fine gara il numeroso pubblico presente ha ringraziato con un lungo applauso tutta la squadra per l’impegno profuso e per il risultato ottenuto.

Ora i sammauresi sono impegnati nel lavoro settimanale per preparare la gara di andata dei playoff contro Tuscania, prevista a San Mauro Pascoli domenica 18 maggio alle 17.30.