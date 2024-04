Le sfide dell’Europa, due giornate di studi alla Malatestiana

L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, organizza due giornate di approfondimento sulla situazione politica in cui l’Europa è coinvolta. Oggi alle 17,30 alla Malatestiana la professoressa Giuliana Laschi parlerà di “La Ue di fronte alle sfide globali”. Domani alle 17.30, sempre alla Malatestiana, il professor Francesco Privitera tratterà il tema “L’Occidente e il ‘nuovo’ disordine mondiale”. Alle 21 al cinema Eliseo proiezione del documentario “20 days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, vincitore del premio Oscar come miglior documentario 2024.