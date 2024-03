Le vele tornano padrone del mare. Regata internazionale per tre giorni

Una Pasqua a vela. Dalle vele al terzo delle barche antiche del Museo della Marineria, sino a percorre tutto il porto e arrivare in riva al mare dove c’è la Congrega Velisti che organizza la regata internazionale delle Vele di Pasqua, c’è una città intera che pulsa e racconta la sua storia e il suo presente, appunto con le vele. Dopo l’inverno in disarmo, a Pasqua tornano ad alzarsi le vele al terzo delle barche storiche della Sezione galleggiante del museo. Attorno tornano anche i "Mercatini delle vele", che si tengono in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, con le bancarelle allestite dalle 10 del mattino alle 19. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, in centro storico c’è il Mercatino delle creatività, con artisti e artigiani dalla mano felice, protagonisti in via Baldini e piazza delle Conserve. Oltre al desiderio di mare e di gustare le ricette marinare, molti turisti in riviera sono attirati dagli appuntamenti sportivi. La Congrega Velisti Cesenatico ha organizzato la 48esima edizione delle Vele di Pasqua, da oggi a Pasquetta, una manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati di vela ed in particolare di catamarani.

Migliaia di giovani invaderanno invece la riviera per i tornei di calcio, basket e volley, che riempiono gli impianti sportivi e gli alberghi delle località della Romagna e non solo di Cesenatico. Fra le celebrazioni religiose più suggestive c`è la Via Crucis che si tiene il Venerdì Santo dalla chiesa di San Nicola, il convento dei Frati Cappuccini, percorrendo parte del centro storico per arrivare lungo il porto canale fino alla chiesa di San Giacomo Apostolo. Domenica, alle ore 20.30, sempre nella chiesa di San Giacomo, il Coro Ad Novas diretto dal maestro Monica Poletti, eseguirà l’atteso Concerto di Pasqua con un repertorio di musica classica.

Nel weekend pasquale a Cesenatico ci sono anche interessanti appuntamenti culturali, con le mostre visitabili gratuitamente e l’apertura straordinaria del Museo della Marineria, di Casa Moretti e della Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci".

g.m.