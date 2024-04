"Le Ztl nel centro storico devono essere eliminate"

Le Zone a traffico limitato del centro storico di Cesenatico, quest’anno potrebbero essere cancellate. Nei giorni scorsi Sara Romagnoli e Chiara Abbondanza, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato di zona Cesenatico Centro Boschetto, hanno incontrato l’assessore Mauro Gasperini che ha le deleghe alla viabilità, proprio per chiedere l’eliminazione delle Ztl in viale Mazzini e in viale Saffi, le due strade che dal ponte si diramano a nord e a sud del porto canale. "La nostra preoccupazione – dicono la Romagnoli e l’Abbondanza –, è che si venga a creare un ulteriore tappo alla circolazione, in quanto questa estate e anche la prossima, il Ponte del Gatto sarà chiuso. Per noi è importante non bloccare il centro città e questo è molto sentito anche dai residenti della zona Ponente, i quali con le Ztl del centro, sarebbero costretti ad utilizzare per forza la Statale Adriatica per raggiungere la zona centro Levante di Cesenatico, con disagi per gli automobilisti, ma anche e soprattutto seri pericoli per i motociclisti".

Le due donne esponenti del quartiere dei centro sottolineo che questo è un argomento molto sentito dai cittadini, molti dei quali hanno segnalato questo problema in Comune e anche nei quartieri, in previsione dell’imminente inizio della stagione turistica. L’assessore Mauro Gasperini dal canto suo si è mostrato molto disponibile a concretizzare la richiesta avanzata e nei prossimi giorni comunicherà al quartiere la decisione della Giunta comunale.

"La settimana scorsa – proseguono Sara Romagnoli e Chiara Abbondanza –, abbiamo incontrato anche l’assessore Gaia Morara per l’organizzazione degli eventi e per avanzare la richiesta di trovare una soluzione migliore per i mercatini di viale Anita Garibaldi, che recentemente hanno paralizzato la circolazione in centro, a causa dei lavori del ponte di viale Roma che è chiuso. L’assessore ci ha assicurato che il ponte di viale Roma sarà aperto a metà maggio, inizialmente a senso unico alternato e regolato da due semafori, nell’attesa che vengano terminati i lavori in giugno, per l’apertura in entrambi in sensi di circolazione".

Una volta aperto al traffico il nuovo ponte di viale Roma, si dovrebbero dunque risolvere questi problemi, anche se resta forte la pressione per far ritornare i mercatini del centro nelle vie Fiorentini, Baldini e piazza delle Conserve, dove i commercianti gradirebbero la scelta, che libererebbe comunque un asse portante della circolazione cittadina. In una nota il Comitato di zona Cesenatico Centro Boschetto sottolinea di essere a disposizione di tutti i cittadini, i quali possono scrivere all’indirizzo comitato.centro.boschetto@gmail.com per avanzare richieste e proposte.

Giacomo Mascellani