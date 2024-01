Lega: "Interventi fumosi e in ritardo". Il Pd: "Miglioriamo la città"

Primo battibecco dell’anno tra Lega e Pd. "La giunta Lattuca – attacca la capogruppo leghista Antonella Celletti – continua a propagandare gli stessi progetti da mesi, mentre l’enfatizzato slogan ‘Cesena sarà’ rappresenta il nulla di fatto da parte della Giunta. Prima o poi ovviamente i cantieri apriranno, ma a preoccupare sono la qualità e l’utilità dei progetti e la loro concreta realizzazione. L’auspicio è che non mutino in senso peggiorativo il volto di Cesena che già ha subito deturpamenti. Ci stiamo trascinando dietro progetti vecchi di decenni come il ‘quartiere Novello’, che avrebbe dovuto rispondere all’emergenza abitativa di Cesena e il cui cantiere è fermo da mesi senza giustificazioni attendibili".

"Quanto al progetto di riqualificazione di Palazzo Roverella, dal costo di più di 11 milioni – prosegue Celletti – il suo scopo continua a essere molto confuso, se non per la previsione di un dormitorio per homeless. E che dire del progetto dell’Emporio solidale e dell’annesso centro servizi-ricovero, anch’esso dal costo milionario, per il quale non è stata posata neppure la prima pietra? La condivisibile apertura dell’Emporio solidale, in una veste più semplice e realistica, avrebbe dovuto decollare già nel 2019. Non pochi dubbi poi riguardano il progetto di riqualificazione della piazza antistante alla Stazione FS, del costo di oltre 10 milioni. La Giunta Lattuca che procede per ‘spot’ scollegati tra loro". A replicare alla Lega è il segretario comunale del Pd Lorenzo Plumari. "Ammontano a 85 milioni di euro gli investimenti nel prossimo triennio – afferma Plumari – , come la riqualificazione e la messa in sicurezza della zona Stazione, i cui lavori partiranno a breve. Altri interventi sono invece già avviati, come la rigenerazione del Complesso Ex Roverella e il quartiere Novello che, anch’esso, con gli oltre 200 alloggi andrà a dare una risposta concreta a numerose famiglie cesenati. La Lega Cesena dimostra, per l’ennesima volta, il vuoto di idee e di proposte per la città e si riduce, come sempre, a sterili critiche".