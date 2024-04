"Legalità per ricordare il brigadiere ucciso"

La piazza Santa Croce a Borghi piena di gente, autorità in prima linea e dieci classi delle scuole medie di Borghi, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo per ricordare il ’suo’ brigadiere dei carabinieri Andrea Lombardini assassinato il 5 dicembre 1974. Gli ha intitolato una piazza, quella centrale, del Comune, e i borghigiani che hanno superato la cinquantina, spesso ricordano quei giorni terribili e di dolore, mai sopito. Ieri, martedì 23 aprile, in occasione del compleanno di Andrea Lombardini l’amministrazione comunale con il sindaco Silverio Zabberoni e l’assessore Gianluca Magnani hanno organizzato la giornata della legalità per ricordare i 50 anni del feroce assassinio di Andrea Lombardini caduto sotto il fuoco degli anni di piombo, con un workshop ed esperienze varie messi in campo dalle forze dell’ordine e dalle associazioni. Dalle 10.30 alle 12 ci sono stati interventi delle autorità sul tema della giornata della legalità e la commemorazione del brigadiere Andrea Lombardini che venne assassinato nel 1974, a soli 34 anni, mentre era in servizio ad Argelato, ucciso da rapinatori simpatizzanti delle Brigate Rosse. Era presente il fratello Luigi con la moglie e due nipoti. Sul palco ci sono stati interventi del capitano Flavio Annunziata comandante della compagnia Carabinieri di Cesenatico, Umberto Ferraiolo amministratore giudiziario, il consigliere regionale Massimo Bulbi, Alessandro Scarpellini comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone, rappresentanti della comunità San Maurizio di Borghi e della giacche verdi del Rubicone, Giovanna Falco dirigente scolastica, l’avvocato Tommaso Pieri per l’Asp Rubicone. Erano presenti anche Andrea Piselli comandante polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, i Vigili del Fuoco Volontari di Savignano e Forlì, la Protezione Civile, i Carabinieri Forestali di Mercato Saraceno e Cesena. Dice l’assessore Gianluca Magnani: "Questa è stata la seconda edizione della giornata della legalità e l’abbiamo voluta dedicare alla memoria del nostro concittadino Andrea Lombardini con un progetto che ha coinvolto tutte le scuole primarie e secondarie di Borghi, Sogliano a Roncofreddo, portando nelle classi forze dell’ordine e associazioni. Lo scopo è diffondere la cultura della legalità nelle sue varie forme fra i ragazzi".

Ha concluso il sindaco Silverio Zabberoni: "In momenti storici così difficili dove i valori perdono ogni giorno importanza, chi amministra ha il dovere politico, ma soprattutto morale, di piantare il seme della legalità e farlo germogliare nelle nuove generazionei per un futuro migliore".