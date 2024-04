L’Ethn Ensemble stasera sul palco del Jam Session

Il jazz moderno dell’Ethn Ensemble Open Music sbarca in riviera. L’appuntamento è questa sera alle 21.15, per un evento molto attesa della rassegna Jazz Club 2024. Sul palco si esibirà il quartetto formato da Stefano Fariselli al sax soprano e al flauto, Gilberto Gibi Mazzotti al piano, Marco Rossi al contrabbasso e al basso elettrico, e Gianluca Berardi alla batteria. Stefano Fariselli è un sassofonista molto apprezzato, con una carriera ultratrentennale, il quale all’inizio degli anni ‘90 fondò con Gianluca Mattei, Carlo Fabbri e Fabio Petretti i "Ti Sha Man Nah", un quartetto di soli sassofoni che vinse i concorsi "Barga Jazz", "Summertime in Jazz" a Prato e "Music Inn" a Roma. Dei loro album, l’ultimo, "Ripescando", aveva come ospiti Marco Tamburini e Simone Zanchini. Nel tempo Fariselli ha portato avanti diversi progetti, fra i quali "Fiato agli Archi", composizione e arrangiamenti, in cui il sassofono solista dialoga con un ensemble di archi. Ha guidato gruppi a suo nome ed ha inciso e condiviso il palco con musicisti di alto profilo. Dal vivo ha partecipato ai tour di Andrea Mingardi, la Stewe Rogers Band e gli Stadio. Recentemente ha ripreso la collaborazione col fratello Patrizio sia in duo che negli Area Open Project. Gilberto Gibi Mazzotti è un pianista con uno stile jazz e blues, che fonda le sue composizioni e interpretazioni in un interplay di musica mediterranea. Marco Rossi è invece un bassista con una lunga esperienza live e ha partecipato ad eventi quali l’Eddie Lang jazz festival, l’Umbria Jazz, trasmissioni in Rai e Radio3, collaborando con grandi artisti. Gianluca Berardi è un percussionista che ha suonato con prestigiose orchestre, quali quelle dell’Arena di Verona, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Olimpico di Vicenza, della Rai di Milano, col gruppo da camera "Ravenna ensemble", come vibrafonista con Bob Moses, e come batterista con la Big Band della Sarti di Faenza. Il con certo di mercoledì sera offre dunque l’occasione di vedere dal vivo dei musicisti molto talentuosi. E’ consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive settimane sempre il mercoledì sera. Il 10 aprile sarà la volta di un altro quartetto formato da Rosario Giuliani al sax, Alfonso Santimone al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Chicco Capiozzo alla batteria.

Giacomo Mascellani