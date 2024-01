Lettura espressiva. Oggi inizia il corso in biblioteca

Oggi inizia "La lettura e l’emozione", un corso per imparare a giocare con sé stessi e con il proprio corpo nella lettura interpretata. Il corso sarà tenuto da Giovanni Tomassini della CTM Academy presso la Biblioteca Ceccarelli di Gatteo. Un percorso di 5 incontri modulari su: tecniche di lettura e lettura interpretata, tecniche di comunicazione attraverso il Teatro, tecniche di relazione in gruppo, uso corretto della voce parlata, tecniche di comunicazione analogica e gestione dell’emotività e sessione dedicata alla risata. Gli incontri si terranno il mercoledì alle 21 da oggi al 28 febbraio. A conclusione del corso di formazione, i partecipanti si dovranno impegnare a svolgere, a titolo di volontariato, l’attività di lettura per non meno di 5 ore complessive da concordare con la biblioteca. Partecipazione gratuita con iscrizione. Info: tel. 0541 932377