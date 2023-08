Lettura noir con i gialli di Tura a Bagno di Romagna insieme al killer delle discoteche

Lettura e letteratura noir sotto le stelle questa sera alle 21, nella suggestiva corte di Palazzo del Capitano di via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna. (In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata all’interno del Palazzo). Stefano Tura (foto), scrittore e giornalista Rai, per vari anni corrispondente da Londra e oggi direttore della Sede Rai dell’Emilia-Romagna e coordinatore delle sedi regionali ed estere, presenterà, nell’ambito della rassegna letteraria ’Martedì d’autore sotto le stelle 2023’, tre suoi romanzi gialli: ’Jack is back’, ’Il Killer delle ballerine’ e ’L’ultimo ballo’. Ad accompagnarlo, con letture interpretate di alcuni brani, l’attore cesenate Ettore Nicoletti, già suo collaboratore come voce narrante nella trasmissione ’Re Noir’ su Radio Rai1, condotta dallo stesso Tura, ed al Festival Cesenatico Noir, di cui Tura è direttore artistico.

Durante la serata, moderata da Caterina Molari, responsabile cultura del Comune di Bagno di Romagna, ci si immergerà nelle atmosfere della Romagna degli anni ‘90, dove si aggira un killer che uccide nelle discoteche della riviera, ed anche della Romagna di oggi, dove il killer sembra essere ritornato, per poi trasferirsi invece a Londra, dove invece ci seguiranno le tracce di un killer che sembra ispirarsi a Jack lo squartatore. Una serata nella quale giallo ed ironia, avventura e cronaca si misceleranno.

La serata letteraria ’Martedì d’autore sotto le stelle’ è promossa dalla Biblioteca Comunale di Bagno di Romagna, insieme alla cooperativa LibrAzione. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Biblioteca e Archivio Storico "Walter Toni", Via Fiorentina, 40, Palazzo del Capitano, Bagno di Romagna (Chiara Tosi, 0543: 911037); [email protected]

Gilberto Mosconi