L’ex Gordita si rinnova, inaugura ’Incanto’ tra gusti e melodie

Una nuova veste e una nuova esperienza al Parco Fornace Marzocchi. Inaugura domani con una grande festa a partire dalle 18 il locale ’Incanto - Il Giardino del Gusto’, l’ex Gordita. La struttura, completamente rinnovata e dotata di una veranda chiusa con 30 posti, si presenta con una serata di gusti e melodie. Sulle note della musica live dei Mood Swing, i partecipanti saranno deliziati con un buffet gratuito e potranno scoprire come Incanto ha deciso di vestirsi in occasione delle festività natalizie, tra atmosfere, luci e colori che esalteranno le scenografie. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il fitto calendario di attività rivolte a grandi e piccini che animeranno le festività.