Libro e iniziative per celebrare l’80° anniversario

Tra le imprese cooperative che quest’anno celebrano gli ottant’anni figurano realtà come la Cocif di Longiano, il Conscoop di Forlì, la Casa del Pescatore di Cesenatico, la Lavoratori del Mare e la Marinara di Rimini, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme e la Cab di Fusignano.

Sulla rinascita del movimento cooperativo in Romagna, il docente di Storia Economica dell’Università di Bologna Tito Menzani, ha scritto su incarico di Legacoop Romagna una ricerca intitolata “Quarantacinque”, duplice richiamo all’anno della Liberazione e all’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la specificità dell’impresa cooperativa.

In occasione del 25 aprile, la ricerca è stata affidata alle cooperative affinché la diffondano tra i soci insieme a un cortometraggio. L’iniziativa fa parte del programma di eventi dedicati alla storia, ai valori e alle prospettive future del movimento cooperativo che Legacoop Romagna sta realizzando in occasione dell’ottantesimo anniversario. Molti appuntamenti hanno dovuto essere rinviati, a causa della decisione del Governo di annullare gli eventi privati per i funerali del Santo Padre.

Domani a Villa Torlonia, si sarebbe dovuta svolgere una piccola festa rinviata a domenica alle 17.30. Legacoop Romagna si lamenta per le difficoltà causate "da una decisione inopportuna che ha aumentato i costi organizzativi e reso più difficile la partecipazione".