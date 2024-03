Liguri a caccia di punti, rischiano i playout

Che una squadra annunciata come protagonista della lotta di testa possa non rispettare i pronostici può starci, che poi addirittura possa rischiare di restare impigliata nei playout invece è davvero sorprendente.

Eppure la Virtus Entella che questa sera cercherà di strappare punti al Cesena di Toscano sta vivendo una stagione davvero negativa. Non era iniziata bene: dopo appena tre giornate Gennaro Volpe era stato esonerato, subito dopo la sconfitta col Sestri Levante, a sostituirlo è stato chiamato Fabio Gallo, ma la svolta di fatto non c’è stata. Anzi nelle prime nove giornate del girone di ritorno i liguri hanno rallentato la marcia visto che dopo aver battuto l’Ancona hanno infilato sette pareggi e subito una sconfitta da parte della Carrarese.

I numeri si sa parlano chiaro e dicono che il grande problema per l’Entella è quello di trovare la via che porta al gol: sono solo ventidue quelli segnati finora, nel girone solo Olbia e Fermana hanno fatto peggio e infatti occupano gli ultimi due posti della classifica. La difesa invece finora è stata molto affidabile, quella dell’Entella ha subito solo ventitré reti ed è la terza migliore del girone assieme a quella del Perugia. Ma quando le stagioni si infilano per il verso sbagliato è dura rimetterle a posto: l’Entella dopo aver deciso di rinunciare alle prestazioni di Faggioli e Zamparo ha puntato forte su Santini, reduce da un ottimo campionato col Rimini e autore di sedici reti, in questo campionato finora Santini ha segnato solo due reti.

Dopo aver scontato tre turni di squalifica questa sera torna disponibile Daniele Montevago, l’attaccante ventenne non ha ancora segnato in questo campionato per lui può essere l’occasione di mettersi in mostra. Merita attenzione Romeo Giovannini (foto), esterno offensivo ex Modena, autore del gol che domenica scorsa aveva fatto sperare nella vittoria sulla Fermana. Nel mercato di gennaio l’Entella ha acquisito il cartellino di Alessandro Garattoni, cesenate purosangue cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Roberto Daltri