Lo scrittore Antonioli insignito del premio Kafka

Lo scrittore cesenate Andrea Antonioli è stato ufficialmente insignito del premio ‘Franz Kafka Italia’, uno dei riconoscimenti più importanti e ambìti nel panorama culturale nazionale e internazionale, dedicato niente meno che a una figura di grande statura morale e letteraria come il celebre autore praghese. Il premio viene conferito per fregiare e valorizzare quegli autori intellettualmente e moralmente meritevoli nel campo della cultura e della letteratura, intellettuali di grande spessore scelti perché hanno esaltato l’importanza dell’arte letteraria nella cultura e nella civiltà e nella vita umana a livello planetario, nell’espressione dei contenuti, anche della loro fantasia in forma di opere di arte letteraria, che può rivelarsi come una vera compagna interiore dell’umanità e mezzo di elevazione spirituale, nonché strumento culturale e formativo per eccellenza.

Antonioli, è Cavaliere dell’Ordine della Repubblica italiana e ha rcevuto la più alta onorificenza dello stato brasiliano.

Direttore di Musei e apprezzato scrittore, nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti e decine di premi letterari (tra cui una dozzina di primi posti assoluti) di grande prestigio, tanto da diventare uno degli autori più apprezzati nell’ambiente letterario anche per i suoi progetti culturali e sociali, in Italia e nel mondo.