Lo spettacolo comincerà sulla Vallata del Savio

Il primo giorno si rende omaggio a Gino Bartali, il secondo a Marco Pantani. Niente da dire, il Tour de France debutterà in Italia in grande stile. Lo farà fin dall’inizio, quando la carovana si metterà alle spalle Firenze per cimentarsi su un percorso di 206 chilometri che la porterà a Rimini dopo aver affrontato oltre 3.600 metri di dislivello, buona parte dei quali saranno da sudare lungo le strade del nostro Appennino.

In palio ci sarà la prima maglia gialla della stagione e a contendersela potrebbero essere fin dall’inizio i campionissimi che nutrono ambizioni sulla conquista della vittoria finale. Incentivo in più per gli spettatori per restare fin da subito incollati ai monitor. E per il territorio di presentare i suoi lati migliori.

l.r.