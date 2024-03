Lollo Y la Banda oggi sul palco del Bodeguilla

La band romagnola Lollo y si esibirà per un aperitivo pasquale sul palco del locale Bodeguilla, in viale Carducci a Cesenatico, oggi pomeriggio alle 17.30. La band ripercorrerà i suoni sudamericani, tra reggae, rumba e una sfumatura blues rock. Il comune denominatore è il sabor latino. I brani inediti sono nati dalla collaborazione fra Lorenzo ‘Lollo’ Benagli (cantante e chitarrista della band, già conosciuto per la sua chitarra acoustic/blues e varie collaborazioni fra cui gli ‘Stone Free’ con Christian Capiozzo, Jo DeLuigi, ‘Gli Intoccabili’, JJ Vianello) e Martin Guarani (compositore argentino oltre che harmonicista special guest).

I testi cantati in spagnolo rappresentano un inno alla libertà, al ballo e allo stare insieme alternando momenti riflessivi immersi nella natura a esplosioni di gioia e di festa che celebrano la vita. Alla batteria l’energia di Mirko Serafini, noto per il suo stile pulito e carico di groove mentre alle percussioni e al basso troviamo 2 musicisti navigati come Paolo Marini (percussionista a tutto tondo oltre che insegnante e indimenticabile per le sue ritmiche con i ‘Jestofunk’) e Andrea Danesi (che vanta numerosissime collaborazioni per cantautori/band come ‘Consorzio Portuali’, ‘Caffè sport Lambretta’, ‘Alessandro AGA Antolini’).

A caricare l’atmosfera infine ci pensa Lorenzo Rocculi (trombone), sempre misurato e musicista di gran gusto (fra le partecipazioni anche ‘Matrioska’).

Durante i live ai brani inediti si aggiungono medley di cover dei loro artisti preferiti: Manu Chao, Javier García, Las pelotas, Macaco, Andrés Calamaro e molti altri in un crescendo che invita al ballo e all’allegria.