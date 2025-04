Lom D’Or in memoria di Colonna

Domenica, alle 10, a Savignano sul Rubicone, nella sala Allende in corso Vendemini 18, la Rubiconia Accademia dei Filopatridi conferirà il prestigioso premio Lom D’Or alla memoria dell’illustre romagnolo Vincenzo Colonna di Savignano sul Rubicone, già presidente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi dal 2021 al 31 ottobre 2024, giorno della sua prematura scomparsa a 67 anni. Dopo l’introduzione del presidente Edoardo Maurizio Turci ci sarà la consegna del premio alla famiglia Colonna e l’intervento di Jacopo Colonna, figlio di Vincenzo e amministratore delegato del gruppo Ivas di San Mauro Pascoli dal titolo "Un racconto di valori, passione e visione".

Vincenzo Colonna presidente dell’Ivas di San Mauro Pascoli, della Rubiconia Accademia dei Filopatridi e socio fondatore del Rotary Club Valle del Rubicone è stato un uomo di grande spessore industriale e culturale con uno spiccato senso benefico. L’azienda Ivas spa nasce come piccola impresa di verniciatori nel 1953 a San Mauro Pascoli e fin da subito si contraddistingue per la professionalità, la precisione e la qualità dei servizi offerti per poi trasformarsi nel corso degli anni ‘60 in un’azienda produttrice di pitture e vernici. Oggi si presenta come un gruppo industriale con più di 180 dipendenti, che opera in oltre 20 Paesi del mondo. Presidente fino alla fine dell’anno scorso, è stato Vincenzo Colonna affiancato da Filippo figlio del compianto Werther, suo fratello, scomparso nel 2019 e da suo figlio Jacopo.

Il premio Lom d’Or fondato nel 1958 dalla poetessa Bruna Solieri Bondi, dedicato ai romagnoli illustri, fu così chiamato perchè simbolo della lampada di cui parla Giovanni Pascoli nella sua ode, con il verso "Io sono una lampada ch’arda soave", dove la poesia è simboleggiata da una lampada che illumina le scene e il trascorrere della vita umana più intima, più trepida e più mesta. Dopo la morte della poetessa Solieri il premio fu continuato dall’Accademia Degli Incamminati di Modigliana e dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano e poi solo da quest’ultima. Il primo conferimento del premio avvenne nel 1958 a San Marino a Federico Fellini, Marino Moretti, Aldo Spallicci, Diego Fabbri e Sergio Zavoli. La Lom d’Or dal 2003 in poi è stata assegnata a tanti personaggi romagnoli fra i quali monsignore Pietro Sambi, Giancarlo Mazzuca, ex direttore del Qn, lo stilista Giuseppe Zanotti, il professore Umberto Paolucci braccio destro di Bill Gates, gli allenatori Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni, il presidente Abi Antonio Patuelli, Gloria Manzelli di San Mauro Mare, direttrice del carcere di San Vittore di Milano, l’astrofisico Renzo Sancisi, lo scultore Ilario Fioravanti, il senatore Lorenzo Cappelli, l’imprenditore Roberto Valducci, il medico di fama mondiale Bruno Gridelli, Dom Giustino Farnedi di Roversano di Cesena, l’imprenditore Filiberto Muccioli di Savignano sul Rubicone e al generale Teo Luzi.

Ermanno Pasolini