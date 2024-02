Longiano, confermata la Bandiera arancione del Touring Club

Rinnovato il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per il triennio 2024-2026 al Comune di Longiano. La conferma è arrivata in occasione della cerimonia nazionale di assegnazione delle Bandiere Arancioni che si è tenuta nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo 2024 di Milano. All’evento erano presenti il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e i sindaci dei comuni certificati d’Italia. La Bandiera Arancione viene assegnata dal Touring Club Italiano ai comuni italiani dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, d’accoglienza e d’innovazione sociale. Dice Sara Mosconi vicesindaco di Longiano: "Il processo di certificazione che consente a un comune di poter vantare la Bandiera Arancione è dinamico e sempre in evoluzione e tiene conto di molti aspetti che riguardano non solo la bellezza del borgo, ma anche la vivibilità e la sostenibilità relative ad esso. Quest’anno su 3.556 comuni candidati si confermano Bandiere arancioni soltanto 281 comuni, ossia l’8 per cento dei candidati. L’evidenza è stata, inoltre, che anche i comuni già certificati hanno aumentato con piani di miglioramento i loro punteggi. Sono pertanto molto soddisfatta di poter annunciare ai nostri concittadini che la Bandiera Arancione per il Comune di Longiano è stata confermata per il prossimo triennio. Continueremo a lavorare per promuovere un turismo esperienziale, culturale e green". Ha concluso il sindaco Mauro Graziano: "Mantenere questo prestigioso riconoscimento di qualità turistico-ambientale per i prossimi tre anni ci fa molto piacere e ci riempie d’orgoglio. L’assegnazione della Bandiera non era affatto scontata e per noi è un’ulteriore conferma che il nostro comune continua a garantire un’offerta d’eccellenza e un’accoglienza di qualità".

Ermanno Pasolini