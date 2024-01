Longiano dei presepi vista con le foto

C’è tempo fino al 14 gennaio per partecipare al concorso fotografico internazionale "La Longiano dei Presepi", organizzato dalla Fondazione Balestra. Stanno già arrivando tanti scatti. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, la città di Longiano che nel periodo natalizio può essere scoperta e riscoperta nei suoi scorci e nei suoi angoli allestiti a festa. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti. Ogni partecipante dovrà postare la foto, con nome e titolo, sulla pagina Facebook "Concorso fotografico internazionale Longiano dei presepi 2023/24" e inviare la scheda di iscrizione scaricabile dalla stessa pagina insieme al regolamento. Info 0547-665484 o 334-8333111. Tanti i premi messi in palio. Adulti: al primo classificato un soggiorno per due persone per due notti in un B&B di Longiano, al 2° classificato un soggiorno di una notte in B&B mentre al 3° una cena per due persone, 4° posto ingresso gratuito al museo Fondazione Tito Balestra. Nella sezione Ragazzi e scuola premi a scelta tra il parco giochi di Atlantica e Around Adventures di Fratta Terme. Il 1° premio è un abbonamento, 2° premio due biglietti d’ingresso, 3° premio un biglietto d’ingresso. Al museo si può visitare la collezione, il presepe d’autore di Edo Janich e la mostra dedicata e l’installazione Imago Nativitas.

Ermanno Pasolini