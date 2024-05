Longiano, nuovo polo energetico. Ecco l’impianto di trigenerazione

Il nuovo impianto di trigenerazione inaugura il polo energetico di Longiano. Grazie all’innovativo anello termico, realizzato da Hera Servizi Energia, nell’area industriale romagnola si uniscono energeticamente i due stabilimenti produttivi Cafar e Martini, garantendo una diminuzione complessiva dei consumi del 24%. Con l’entrata in esercizio del nuovo impianto di trigenerazione presso lo stabilimento produttivo Cafar del Gruppo Martini, Hera Servizi Energia (Hse), l’energy service company (Esco) del Gruppo Hera, segna il primo passo per la creazione del nuovo polo energetico di Longiano, un ambizioso progetto innovativo ideato per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale nell’area industriale del territorio. Il nuovo impianto, che produce contemporaneamente tre forme di energia, elettrica, termica e frigorifera, ha una potenza elettrica di 999 kw, fornisce il 90% dell’energia elettrica richiesta dallo stabilimento e recupera calore per alimentare un impianto frigorifero ad assorbimento. Quest’ultimo, sfruttando le eccedenze termiche della cogenerazione, produce acqua glicolata (miscela di acqua e glicole usata soprattutto per prevenire gli inconvenienti provocati dalle basse temperature, a -4°C, coprendo oltre il 95% del fabbisogno frigorifero. Questa soluzione consente di risparmiare circa 450 tonnellate equivalenti di petrolio e di ridurre le emissioni di CO2 di 1.050 tonnellate all’anno, pari a circa 800 automobili a benzina tolte dalla circolazione. L’iniziativa è di grande importanza sia per il contenimento dei costi energetici aziendali, sia per la tutela ambientale.