Lotta alle microplastiche, operazione spiagge pulite

In riviera, domenica mattina, si tiene l’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 di Spiagge Pulite. Il ritrovo è alle 10 nella spiaggia libera dei Diamanti, nella zona di Cesenatico centro Boschetto. Lo slogan della manifestazione di quest’anno è "Spiagge Pulite? Pinzaci tu!", ed è un vero e proprio richiamo alla responsabilità, per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle spiagge, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le storie di Instagram, oltre al tag al profilo Legambiente e l’hashtag #SpiaggeFondaliPuliti. L’organizzazione è sempre nelle mani di Legambiente, pronta schierare i volontari presenti sul territorio, con in testa Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena: "Invitiamo ancora una volta tutti i cittadini, residenti e turisti, a partecipare insieme a noi per liberare da plastica e rifiuti le nostre spiagge. L’iniziativa è aperta a tutte le persone che intendono svolgere un’attività virtuosa, al fine di rimuovere in particolare la plastica e la micro plastica, che risultano pericolose per i pesci e le tartarughe marine, ma anche per l’inquinamento dei mari, quindi per anche per noi umani. Teniamo alta l’attenzione su questa grave emergenza ambientale e sensibilizzare tante persone".