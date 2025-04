L’ufficio postale diventa casa dei servizi digitali, via ai lavori

Poste Italiane ha reso noto che l’ufficio di Borghi, in via del Poggio, da martedì 22 aprile, resterà chiuso per i lavori che lo trasformeranno in Casa dei Servizi Digitali in quanto rientrante nel progetto Polis di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. I lavori permetteranno una riqualificazione e implementazione della sede oltre all’inserimento dei nuovi servizi della pubblica amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto. Riguarderanno tutta la sede dell’ufficio, con un ripristino della pavimentazione, tinteggiatura, nuova illuminazione, nuovi arredi interni con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti, percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della pubblica amministrazione.

Durante tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Borghi la continuità di tutti i servizi attraverso l’ufficio postale limitrofo di Roncofreddo, in via Cesare Battisti 76, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45. Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come la sostituzione della Carta Libretto e del Bancoposta Postepay o l’estinzione del Libretto con più di 600 euro senza Carta Libretto. I cittadini potranno rivolgersi anche all’ufficio di Savignano in via Palmiro Togliatti 6.