L’ultima campanella alla scuola di via Saffi

Ieri per gli oltre duecento alunni della scuola elementare "2 Agosto 1849" è stato l’ultimo giorno nello storico edificio del centro città, conosciuto da tutti come scuola elementare di via Saffi. Dopo Pasqua inizierà l’allestimento del cantiere per eseguire importanti lavori di radicale ristrutturazione, per garantire la sicurezza sotto il profilo statico e sismico, per un importo di 1,3 milioni di euro finanziati con il Pnrr. Questo progetto darà il via ad una serie di lavori importanti nelle scuole di Cesenatico. Dopo le feste gli scolari saranno accolti temporaneamente nei moduli prefabbricati istallati nell’area cortilizia della scuola media Dante Arfelli.

Contestualmente proseguono i lavori della nuova scuola elementare di viale Torino e, se le maestranze procederanno le opere in maniera spedita, l’edificio potrebbe essere già pronto a settembre, ma molto probabilmente si parla di fine anno o inizio anno nuovo. Una volta che gli studenti della scuola di via Saffi si trasferiranno nella nuova scuola di via Torino, potrà essere allestito il cantiere nella scuola media Dante Arfelli, dove sarà anche qui realizzato un progetto di ristrutturazione per garantire la sicurezza degli studenti sotto il profilo statico e sismico.

Per l’ultimo giorno di scuola della Saffi, che d’ora in poi non sarà più un edificio scolastico, ieri il sindaco Matteo Gozzoli è andato a salutare tutti gli alunni, le insegnanti, il personale scolastico ed i genitori. È stato un giorno storico, perchè buona parte dei genitori dei bambini avevano a loro volta frequentato la Saffi e vi sono anche dei casi di nonni dei bambini, che nel secolo scorso avevano fatto le elementari qui.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha salutato calorosamente tutti gli scolari: "Innanzitutto voglio ringraziare gli alunni, i docenti e tutto il personale insieme anche alle famiglie, per la pazienza. Sono certo che comprendano l’importanza di tutti gli interventi che stiamo mettendo in atto per l’edilizia scolastica. Ci sono dei disagi ma è tutto finalizzato a migliorare la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini, e a permettergli di stare a scuola in ambienti confortevole e ottimali per il percorso educativo. Viviamo un giorno storico perché la scuola Saffi ha formato generazioni e generazioni di cesenaticensi e sono certo che questo edificio è nel cuore di tanti ma lo sarà per sempre. Stiamo valutando come sfruttarlo al meglio per renderlo ancora un punto di riferimento per la collettività".