L’ultimo saluto a Lieto Pari, il barista elettricista

Si è spento nella notte fra venerdì e sabato a 97 anni Lieto Pari, una delle persone più anziane di San Mauro Mare.

Lieto era molto conosciuto in città e nelle zone limitrofe per una serie di motivi. Negli anni ’60 e per circa quarant’anni, durante la primavera-estate ha gestito il bar di famiglia ’Pari’, spesso meta e ritrovo di tanti amci. In autunno e in inverno, invece, quando il bar era chiuso, come capitava in quel periodo, era un valente elettricista, nonchè rivenditore autorizzato delle famose bombole del gas.

Ma Lieto era anche altro. Nel dopo guerra è stato componente della banda musicale ’Legni’ che negli anni ’50 era molto conosciuta ed apprezzata nei night della zona. La sua vita e quella di sua moglie Sofia sono state scandite però anche da un dolore immenso: la perdita, dopo due anni di sofferenza, del figlio Claudio, ex corridore dilettante caduto sull’asfalto durante una delle sue classiche uscite in bici.

Oltre alla moglie Sofia, Lieto Pari lascia la figlia Adele (insieme al marito Pasquale) con le sue bambine nonché nipotine, Beatrice e Andrea, e le due figlie del compianto Claudio, Licia e Lia. Il funerale di Lieto Pari sarà celebrato da don Giorgio Budellini della chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare domani alle 15.