Lunedì la squadra sarà ospite del Panathlon

La tradizione verrà rispettata, da sempre il Panathlon Club Cesena è vicinissimo al Cesena Calcio e ne vive i momenti topici, le imprese. Lunedì sera dalle 20.15 al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico sarà festeggiata la promozione in serie B alla presenza di tutta la squadra bianconera, dello staff tecnico e dirigenziale al gran completo. Il titolo della serata è molto indicativo, più che mai alla romagnola: ‘Ai sem dlet’. Ha assicurato la presenza anche il presidente bianconero John Aiello insieme ai suoi più stretti collaboratori americani. Non mancheranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vicesindaco e assessore allo sport Cristian Castorri, il primo cittadino di Cesenatico Matteo Gozzoli, la serata sarà condotta dal giornalista Giorgio Martino. Si tratta di un appuntamento voluto come sempre dal presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi che insieme ad Alberto Zaccheroni e al sindaco di allora Paolo Lucchi (saranno tutti presenti lunedì sera) fece parte del comitato che valutò il bando organizzato dal Comune per la ripartenza del Cesena dopo il fallimento nell’estate 2018. Nei momenti più importanti della storia bianconera l’iniziativa del Panathlon è diventata una costante, così è stato anche quando venne festeggiata la promozione in B della squadra di Corrado Benedetti stagione ’97-’98. In quell’occasione partecipò anche uno dei fondatori dell’Ac Cesena nel 1940 il Conte Alberto Rognoni che prese la parola e serio con la sua solita ironia disse ‘Sono intervenuto perché sono stato invitato da amici ma non vedo cosa ci sia da festeggiare. Personalmente festeggerò solo quando il Cesena vincerà lo scudetto’.

Sono attese circa 400 persone tra soci e ospiti, la serata sarà trasmessa in diretta da Teleromagna dalle 21.