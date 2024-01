L’uva da tavola protagonista a Macfrut

Un grande evento mondiale con un protagonista assoluto: l’uva da tavola. Prodotto simbolo della 41esima edizione di Macfrut (Rimini Expo Centre 8-10 maggio 2024), sarà al centro dei riflettori mondiali con Macfrut Table Grape Symposium, evento dedicato agli operatori della filiera che richiama i principali esperti di tutto il mondo su quattro fili conduttori: simposio internazionale con imprese e contributi tecnico-scientifici; visite in campo; area espositiva con i principali produttori mondiali del settore; attività di networking. A coordinare il Simposio è Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche. "Positivo è il trend di crescita delle produzion dell’uva da tavola – dice Mezzetti – stimato al 5,7% e che per l’Europa può raggiungere il 14%, in particolare grazie all’entrata in produzione di nuovi impianti con le nuove varietà di uva da tavola senza semi realizzati soprattutto in Italia, il primo paese europeo produttore ed esportatore di uva da tavola, con circa 1 milione di tonnellate di uva prodotta". L’evento si dipanerà nel corso della tre giorni di Macfrut, con l’apertura (mercoledì 8 maggio) dedicata al Symposium.