M5S, Capponcini smentito: "Non rappresenta la linea"

di Andrea Alessandrini

I coordinatori regionali del M5S Gabriele Lanzi e Marco Croatti, unitamenteal coordinatore provinciale di Forlì-Cesena, Mauro Frisoni, consigliere comunale di Savignano, intervengono per precisare che "le dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale cesenate Claudio Capponcini riguardo le strategie politiche e le alleanze future del movimento sono state fatte a titolo strettamente personale e non rappresentano la linea ufficiale del Movimento 5 Stelle Cesena". I coordinatori non esplicitano, tuttavia, almeno per ora qual è la linea sul punto cruciale affrontato, se allearsi oppure no con il Pd.

Ad essere incriminata è l’intervista rilasciata ieri dal capogruppo consiliare del M5S Capponcini al nostro giornale nella quale, in merito alla possibile alleanza col Pd, l’intervistato rimarcava che occorre prima di tutto trovare punti programmatici in comune, che il M5S non rinuncerà ai suoi punti fermi, segnalava che il sindaco di Cesena Lattuca, che pecca di protagonismo, deve cambiare modo di rapportarsi e dare più spazio, infine stigmatizzava che i partiti minori della coalizione cesenate pongono pregiudiziali sui Cinque Stelle".

I coordinatori regionali e provinciali dichiarano che "questo approccio individualista va contro la nostra politica interna di dialogo aperto e confronto costruttivo. "Il Movimento 5 Stelle è fondato sul principio della condivisione democratica e del rispetto reciproco dei ruoli – proseguono –. Ogni membro, indipendentemente dalla posizione occupata, è tenuto a rispettare questi valori fondamentali.

I coordinatori del Movimento Cinque Stelle esprimono quindi il proprio impegno "nel continuare il lavoro di dialogo e confronto con tutte le forze politiche progressiste enfatizzando l’importanza della coerenza e dell’unità di intenti nel rispetto dei ruoli e delle procedure stabilite all’interno del Movimento. Il M5S Cesena resta fermo nel suo obiettivo di costruire un programma politico condiviso in vista delle importanti elezioni amministrative 2024 e di agire sempre nell’interesse dei cittadini, ribadendo la necessità di un’azione politica coordinata e rispettosa dei valori fondanti che hanno sempre guidato il movimento".

"Chi non condividerà questo approccio e questi valori – concludono i coordinatori – sceglierà evidentemente di porsi al di fuori del progetto politico del M5S".