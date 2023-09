Macfrut punta sull’India. Più buyer e investimenti

Macfrut investe sull’India. L’obiettivo della prossima edizione della fiera romagnola dell’ortofrutta è infatti il raddoppio dei buyer indiani, con un centinaio di professionisti in arrivo, così come la realizzazione di un padiglione nazionale. È l’esito della missione dei giorni scorsi nello Stato asiatico, con la visita ufficiale del presidente di Macfrut, Renzo Piraccini (in foto), con la country manager Cecilia Marzocchi e Konstantina Bouman.