Madonna del Sangue di Bagno di Romagna, Ceramica Donata al Vescovo Livio Corazza

Una ceramica che riproduce l’immagine della Madonna del Sangue di Bagno di Romagna è stata donata dall’Avis al vescovo di Forlì, monsignor Livio Corazza, per celebrare l’intesa raggiunta fra Avis di Forlì e Diocesi. Una riproduzione realizzata dalla pregevole xilografia a colori, del quattrocento, venerata nella basilica di S.Maria Assunta del paese termale.

Nei giorni scorsi, Avis e Diocesi hanno siglato un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, finalizzato "alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà, alla diffusione della donazione volontaria e non remunerata di sangue ed emocomponenti, finalizzata al raggiungimento dell’auto sufficienza nazionale".

Il protocollo predispone, altresì, "gli strumenti idonei a diffondere la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione del sangue e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima tra i propri fedeli e la società civile. Per raggiungere questo fine vengono organizzate, dai contraenti, tutte le iniziative per la formazione dei rispettivi operatori, anche mediante scambi di esperienze e realizzazione di specifici corsi" . Il protocollo d’intesa è stato siglato dal vescovo, monsignor Corazza, in rappresentanza della Diocesi di Forlì-Bertinoro, e da Roberto Malaguti presidente dell’Avis Comunale di Forlì (nella foto). Era presente anche una piccola delegazione in rappresentanza dell’Associazione, formata da Giulio Marabini, vicepresidente vicario Avis Forlì, Miche Donati consigliere Avis Forlì con delega alla Formazione, Laura Bertozzi consigliera Avis Forlì con delega alla Stampa, Beatrice Casadei collaboratrice Avis Forlì.

gi. mo.