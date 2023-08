’Madonna di Corzano’, una festa con 500 persone

Grande successo, presso il Molino Vicchi di San Piero in Bagno, per la serata dedicata al ’Fuoco nella gorga dei Frati’, sul greto del Savio, per onorare la Madonna di Corzano. Dice Bartolomeo Balzoni, presidente del ’Faro di Corzano’, che ha promosso e organizzata quella coinvolgente iniziativa popolare e folcloristica: "In una atmosfera gioiosa, e avvolti da un clima perfetto, l’evento ha attirato anche quest’anno un pubblico numeroso. Anzi, questa volta, ha superato le più rosee previsioni. Sono stati serviti quasi 500 piatti di polenta, mettendo a dura prova tutto l’impianto organizzativo, che comunque ha saputo farvi fronte con spirito partecipativo e competenza. Con questo evento ’Il Faro di Corzano’ conclude il ciclo degli eventi estivi 2023".

Ricorda Balzoni: "Con questo evento l’associazione conclude il ciclo della sua programmazione estiva. Un’estate che ci ha visti impegnati con diverse iniziative, incominciate con ’l’Infiorata’ del Corpus Domini con la realizzazione per le vie sampierane di varie immagini sacre, poi la rappresentazione dell’opera Madame Butterfly, e l’esibizione del complesso musicale di ottoni ’Dante Bells Quintet’. Un doveroso ringraziamento va a volontari, soci, sostenitori, che con il loro meraviglioso apporto hanno reso possibile lo svolgersi della serata. Un ringraziamento anche ai numerosi cittadini che sono intervenuti all’evento. L’appuntamento è all’anno prossimo, con la richiesta, visto il numeroso pubblico, di potere utilizzare anche la piazzetta adiacente".

Gilberto Mosconi