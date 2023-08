Mafia in Romagna, incontri e dibattiti con l’Università itinerante

A Cesenatico entrano nel vivo i lavori dell’Università itinerante di Nando Dalla Chiesa, allestita con la collaborazione del Comune e dell’associazione ’Libera’ di Forlì-Cesena. Si tratta di un’esperienza formativa, didattica e di ricerca collettiva eseguita sul campo, per delineare i principali tratti del fenomeno mafioso in Romagna, a cui partecipano una trentina di studenti dell’Università di Milano.

Oggi alle 10, al Museo della Marineria, si terrà un focus di studi e ricerche sull’Emilia-Romagna, assieme all’Università di Bologna, che ha creato un gruppo di ricerca di Giurisprudenza con Giuliano Benincasa e Stefania Di Buccio. Alle 16 sempre al Museo della Marineria, si terrà un altro focus del Gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara con Riccardo Tonelli. Alle 18 si terrà un seminario di riflessione, mentre in serata si terrà un incontro con il giornalista Paolo Bonacini che parlerà del noto processo Aemilia.

Domani alle 10 è in programma un focus del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, con il Gruppo di ricerca di Scienze criminologiche per l’investigazione e la Sicurezza, di cui è relatrice Sandra Sicurella. Alle 14.30 incontro con Margherita Asta, referente in Emilia-Romagna dell’associazione ’Libera’, la quale parlerà delle sua varie testimonianze personali tra memorie e giustizia. Alle 17 di domani è invece in programma un incontro sul tema ’I processi e la lotta alla criminalità organizzata’ con il dottor Andrea Rat del Collegio giudicante del processo Aemilia; sarà la significativa occasione per parlare dei processi e dell’impegno della magistratura e le prospettive di intervento nei vari ambiti dell’attività criminale e malavitosa.

g.m.