Mala movida, blitz nei locali del centro

Il mondo della movida cesenate fa discutere. I residenti, da una parte, che chiedono un maggior rispetto delle regole da parte degli avventori della vita notturna e i tanti ragazzi e ragazze, dall’altra, che popolano i locali del centro. Per questo continuano i controlli a raffica ai locali della movida cesenate da parte della polizia di stato, con l’ausilio della polizia locale. Martedì la polizia ha realizzato una serie di controlli nella zona del centro, con particolare attenzione ai locali. Sono stati identificati alcuni avventori e sono stati fatti controlli amministrativi in locali commerciali e presso sale Slot e Vlt. In particolare sono stati controllati dagli agenti del commissariato, le zone di via Pistoia, corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Piazza Anna Magnani, via Romea e via Corfù. I controlli hanno interessato zone del centro particolarmente sensibili e caratterizzate da episodi di "mala-movida". Ben 105 persone sono state identificate dagli agenti e sono state controllate decine di esercizi commerciali. L’iniziativa rientra nell’ordinaria attività di prevenzione e di controllo del territorio per prevenire e contrastare l’illegalità e il degrado su tutto il territorio.