Maltrattamenti in famiglia, allontanato e poi arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un uomo per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si tratta di un 40enne già stato denunciato nelle settimane scorse, in seguito ad una denuncia presentata dalla moglie a seguito di episodi di violenza domestica. La donna non ne poteva più di vivere così e si è rivolta ai carabinieri, raccontando le violenze subite da lei e dai figli. In particolare il marito, un imprenditore residente in un comune della Valle del Rubicone, aggrediva la moglie davanti ai figli con azioni di violenza fisica e colpendola anche a livello verbale con serie ripercussioni sotto il profilo psicologico e della salute della moglie e di tutti i familiari. Subito si sono attivate le leve del codice rosso e su disposizione del pm che segue il caso, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa dove viveva assieme ai familiari ed al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con l’ulteriore misura del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. Quest’ultima applicazione è stata disposta dal gip ed è conseguita al rifiuto dello stesso quarantenne violento di sottoporsi all’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo non ha rispettato le prescrizioni: è stato intercettatoin auto sulla via Nazionale Adriatica nel comune di San Mauro Pascoli vicino a Gatteo. E’ stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto agli arresti domiciliari in un comune ubicato in un’altra provincia dell’Emilia Romagna.