"Mancano ancora le telecamere intelligenti"

Il tema della videosorveglianza sta suscitando particolare attenzione tra cittadini, associazioni di categorie ed il mondo imprenditoriale e politico. Michele Pascarella, ex dirigente del Commissariato di polizia e attualmente responsabil di Forza Italia, si ritiene soddisfatto della polemica che si è innescata e non si sottrae alle risposte sulla videosorveglianza da parte prima del sindaco Lattuca e dell’assessore Ferrini. "Quello della videosorveglianza sarà uno degli argomenti cardine del programma sulla sicurezza per Cesena, della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Casali – dice Pascarella -. Le mie osservazioni sulla videosorveglianza incompiuta, a cui ha fatto cenno l’assessore Ferrini facevano riferimento in modo chiaro ed esplicito ad una sua parziale realizzazione nonché ad una ancora meno realizzazione di quelle intelligenti. L’assessore Ferrini accusandomi di aver iniziato la mia carriera politica con un passo falso ha dichiarato che invece la videosorveglianza funziona perfettamente. Intanto invito sindaco ed assessore, prima di affermare che la videosorveglianza funziona perfettamente, per capire di cosa stiamo parlando, di andarsi a riguardare cosa prevedeva il piano della videosorveglianza a cui ho esplicitamente fatto riferimento, presentato il 31/03/2015 dal sindaco Paolo Lucchi". "Si accorgeranno in tal modo – continua Pascarella - che il progetto prevedeva lo sviluppo della rete Man ( Metropolitan Area Network) con circa 350 telecamere che poi nel dicembre dello stesso anno furono portate a 400 per coprire le aree ritenute, anche dal sottoscritto scoperte. Mercoledì il sindaco mi ha fatto sapere a stretto giro stampa che invece ci sono operative 356 ottiche. Di ciò mi sono rammaricato perché il loro completamento in tempi decisamente più brevi era una promessa fatta che purtroppo dopo nove anni non è stata ancora mantenuta. Inoltre aver affermato che quelle cosiddette intelligenti, per intenderci quelle del cosiddetto sistema targa system, erano ancora meno è una verità incontestabile". "Se tutto un sistema adeguato di videosorveglianza fosse stato fatto a tempo debito – continua Pascarella - oggi staremmo parlando di una videosorveglianza non solo compiuta ma probabilmente estesa a Borello, Calisese, San Giorgio ed in tutti gli altri quartieri di una conurbazione cittadina particolarmente vulnerabile ed esposta alla commissione dei reati, perché sviluppatasi in modo diffuso sul territorio e non intorno al centro cittadino".

a.s.